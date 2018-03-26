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Apple не исключает выхода Apple Watch с Face ID
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Apple не исключает выхода Apple Watch с Face ID 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
В Купертино не исключают вероятности оснащения Apple Watch будущих поколений программно-аппаратным комплексом для распознавания лиц. Это следует из материалов патентной документации, обнаруженной журналистами PatentlyApple в базе данных Ведомства по патентам и товарным знакам США.
Содержание патента предполагает, что камера TrueDepth, составляющая аппаратную основу Face ID, будет встроена под дисплей часов. Учитывая, что у Apple уже был опыт совмещения компонентов при разработке сотового модуля для Apple Watch Series 3, сомневаться в том, что у инженеров компании все получится, не приходится.
Впрочем, мы бы не рекомендовали ждать Apple Watch с Face ID уже в следующем году. Очевидно, партнерам Apple, отвечающим за производство камер TrueDepth, потребуется немало времени на создание более компактных комплектующих. Этот процесс может занять несколько лет и продлиться до 2020 года.
Apple подала заявку на регистрацию этого патента в 2016 году. В то же время инженеры компании активно работали над совершенствованием интерфейса Face ID. Этот факт позволяет предположить, что в Купертино действительно задумывались над идеей адаптации датчиков распознавания лиц для Apple Watch, а возможно, даже создали работающий прототип.
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