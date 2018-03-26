Музыка из соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» возвращается абонентам МегаФона без ограничений

Осенью 2017 года социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили длительность фонового прослушивания музыки при заблокированном экране до 30 минут в сутки. Для снятия ограничения необходимо оформить ежемесячную подписку в сервисе BOOM стоимостью 149 рублей в месяц.

Но для новых абонентов тарифа «Включайся! Слушай» больше ограничений нет, и им открываются все возможности сервиса без дополнительных оплат: безграничное прослушивание треков онлайн, сохранение музыки для прослушивания без доступа в интернет, доступ к музыкальным чартам и новинкам. За 350 рублей в месяц в тариф также включен пакет 15 ГБ Интернета на любые сервисы, безлимитные звонки на номера МегаФона в Домашнем регионе, а на звонки на другие номера — 300 минут.

Обнулен трафик не только на прослушивание музыки в сервисе BOOM, но и в Яндекс. Музыка, Zvooq, ВКонтакте Музыка, Apple Music, Radio Record, а также при использовании мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, ТамТам и видеосервиса «МегаФон. ТВ».

Весной 2017 года МегаФон проанализировал при помощи больших данных предпочтения 2 млн пользователей и выявил шесть поведенческих моделей, которые легли в основу тарифной линейки «Включайся!». На конец 2017 года тарифами «Включайся» пользуется более 10 млн абонентов. А 12 марта 2018 МегаФон расширил список приложений, на которые трафик не тарифицируется.

"При исследовании наши аналитики зафиксировали любопытный факт — любители слушать музыку меньше говорят по телефону, чем активные пользователи социальных сетей. Поэтому в тарифной линейке МегаФон предусмотрел продукт и для одних — тариф «Включайся! Слушай», и для других — тариф «Включайся! Общайся». Если сравнивать типы контента «музыка» и «видео», то музыка доминирует. К ней обращаются чаще, чем к просмотру фильмов, — комментирует Влад Вольфсон , коммерческий директор МегаФона, — Цифровые клиенты слушают музыку в приложениях, в своих плейлистах или плейлистах друзей, а вот узнавать о новинках музыки предпочитают из традиционных каналов — советы друзей и радио. Именно поэтому радиостанции тоже были добавлены в тариф «Включайся! Слушай».

Чтобы воспользоваться предложением по музыке без ограничений, нужно подключиться или перейти на тариф «Включайся! Слушай», действующий с 12 марта 2018, и оформить бесплатную подписку в сервисе BOOM для абонентов МегаФона.

Подробности на сайте — https://samara.megafon.ru/tariffs/vklyuchaysya/slushay.html.