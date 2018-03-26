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Mintbox Mini 2 — ну очень маленький и тихий компьютер
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Mintbox Mini 2 — ну очень маленький и тихий компьютер 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Этим летом стартуют продажи чрезвычайно компактного персонального компьютера Mintbox Mini 2, габариты которого составляют всего 112х84х34 мм. Цена на устройство также весьма доступная — от $300 до $350 в зависимости от комплектации. В основе модели лежит 14-нанометровый процессор Celeron J3455 с четырьмя вычислительными ядрами тактовой частотой 1,5-2,3 ГГц.
За графику отвечает интегрированный контроллер Intel HD Graphics 500. Внутреннее оснащение представлено 4 или 8 Гб оперативной памяти и 64 или 120 Гб постоянного хранилища на флеш-накопителе. Также здесь имеется двухпортовый сетевой контроллер Gigabit Ethernet, модули Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.2, DisplayPort 1.2 и HDMI 1.4, два USB 3.0 и два USB 2.0, слот microSD, гнёзда для наушников и микрофона. Компьютер не имеет вентилятора, так что работает крайне тихо. Операционная система — Linux Mint.
Источник: Liliputing.com  Фото: Liliputing.com Опрос: Вы когда-нибудь работали с мини-ПК? Да, понравилось Да, не понравилось Не работал Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Новые мини-ПК от Gigabyte получили процессоры Intel Gemini Lake
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