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Firefox работает над защитой от браузерных майнеров криптовалюты
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Firefox работает над защитой от браузерных майнеров криптовалюты 

SecurityLab.ru 1 час назад
Инженеры компании Firefox работают над методами по противодействию браузерным майнерам криптовалюты, которые в большинстве случаев крайне негативно влияют на опыт пользователей во время работы в Сети.
О планах по разработке сообщил изданию Bleeping Computer менеджер по продуктам Firefox Питер Доланьски (Peter Dolanjski) в связи с недавней публикацией дорожной карты Firefox на 2018 год.
«В настоящее время функция Firefox Tracking Protection уже блокирует ряд популярных скриптов для майнинга. Мы изучаем отдельные элементы управления, которые позволят пользователям блокировать нежелательные скрипты самим», — отметил Доланьски.
В настоящее время у инженеров Mozilla есть два варианта решения данной проблемы. Первый подразумевает ограничения выполнения скриптов JavaScript в фоновых вкладках.
Альтернативой является включение защиты от майнеров в «систему фильтрации рекламы» Firefox, которую Mozilla планирует добавить в браузер в 2018 году для защиты пользователей от нежелательной рекламы.
В настоящее время система блокировки браузерных майнеров присутствует в функции Firefox Tracking Protection, которая не позволяет Firefox загружать скрипты из определенного перечня источников. В своей нынешней форме защита работает через сервис Disconnect.me, блокирующий ряд доменов, связанных с рекламодателями, которые тайно отслеживают активность пользователей на сайтах. В ноябре 2017 года в список были добавлены домены Coinhive и Crypto-Loot — компаний, предоставляющих услуги по майнингу криптовалюты в браузере.
Однако, данная функция не включена по умолчанию и активна только при запуске пользователем приватного окна. Пользователи Firefox 57 могут включить защиту по умолчанию, но функция не оптимизирована для обычного просмотра, и большинству людей будет трудно авторизоваться на большинстве сайтов.
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