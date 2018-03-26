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Пасхалки в Google Earth: 5 неожиданных сюрпризов Вселенной
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Пасхалки в Google Earth: 5 неожиданных сюрпризов Вселенной 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Найдите марсианского робота, полетайте на самолете и переплывите океан — все это возможно, если найти пасхалки Google Earth. Просто скачайте приложение для компьютера или зайдите на сайт Google Earth в браузере Chrome.
1. Найдите Микки Мауса Откройте Google Earth и найдите точку с координатами 28 23 46 N и 81 34 42.11 W.
Здесь находится озеро в форме головы Микки Мауса. 2. Поговорите с марсианским роботом Meliza Посетите с помощью Google Earth планету Марс.
Найдите локацию под названием Meliza. Здесь вы увидите робота, с которым можно начать разговор в чате. 3. Полетайте на самолете Откройте Google Earth, настройте 3D-отображение и включите авиасимулятор, который доступен в приложении для компьютера. Его можно найти в меню Tools — Flight Simulator.
Наслаждайтесь полетом. 4. Переплывите океан Откройте Google Earth, в разделе составления маршрутов отметьте старт в одном из государств Южной или Северной Америки, а в качестве пункта назначения — большой город во Франции, например, Париж.
Кликните «Начать поиск». Вы увидите возможные пути — в одном из них вам предложат переплыть через Атлантический океан. 5. Найдите «Земные часы» Так называемые Earth Clock вы найдете здесь. На данном веб-сайте показано актуальное время с точностью до минуты.
Делается это с помощью спутниковых фотографий Google Earth, на которых изображены локации, похожие на цифры. Благодаря постоянно меняющимся снимкам, вы можете познакомиться с новыми местами на Земле. Читайте также: Как ускорить Google Chrome: 5 советов и радикальное решение
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