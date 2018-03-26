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Представлено устройство для «обеззараживания» USB-флэшек
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Представлено устройство для «обеззараживания» USB-флэшек 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Компания Orange Cyberdefense представила новое необычное устройство, которое позиционируется как мини-станция для «обеззараживания» USB-накопителей. Устройство Orange Cyberdefense Malware Cleaner получило сразу пять встроенных антивирусных программ, базы данных которых автоматически обновляются при наличии интернет-подключения по локальной сети или 4G.
Подключаете свой накопитель, проверяете его и, в случае обнаружения вирусов, удаляете зараженные файлы или помещаете их в карантин. По заявлению создателей станции, устройство умеет обнаруживать даже угрозы BadUSB, которые нельзя выявить с помощью обычных антивирусных программ для персональных компьютеров.
Источник: Orange Cyberdefense
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