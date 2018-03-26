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Безрамочный смартфон Oppo F7 получил селфи-камеру на 25 Мп
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Безрамочный смартфон Oppo F7 получил селфи-камеру на 25 Мп 

Ferra.ru 2 часа назад
Компания Oppo представила новый смартфон для любителей селфи — Oppo F7. Он выполнен в безрамочном дизайне с вырезом экрана в стиле iPhone X, при этом дисплей занимает 88% передней поверхности.
Смартфон получил фронтальную камеру на 25 Мп. Предусмотрена функция Beauty 2.0 на базе искусственного интеллекта для улучшения портретов, а также распознавание лица для разблокировки.
Oppo F7 оснащается 6,23-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей) с соотношением сторон 19:9, основной камерой на 16 Мп, сканером отпечатков пальцев на задней панели.
Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3400 мАч. Поддерживаются две SIM -карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.2, GPS. Размеры составляют 156 x 75,3 x 7,8, а вес — 158 граммов. Смартфон работает под операционной системой Android 8.1 Oreo с оболочкой ColorOS 5.0.
Смартфон Oppo F7 предлагается в красном, чёрном и серебристом цветовых вариантах по цене около 339 долларов США за версию 4+64 ГБ и 416 долларов за 6+128 ГБ.
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