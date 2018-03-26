Мобильное приложение МЧС Беларуси установили более 100 тысяч пользователей

Твердую «пятерку» выставили белорусские пользователи Android надежности мобильного приложения МЧС «Помощь рядом». А в подтверждение высокого балла качества приложения свои аргументы есть и у всезнающей статистики. Его успели скачать и установить уже более 100 тысяч жителей Беларуси , сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Комментируя электронную разработку, специалисты пояснили, что данный проект стартовал еще в 2016 году. И за это время уже был одобрен 1,5 тысячами пользователей РБ, и, как правило, «на отлично».

В первую очередь спасатели предусмотрели в программе оповещение населения о неблагоприятных и опасных явлениях. Пользователи приложения получают своевременные уведомления, основанные на штормовых предупреждениях Гидрометеоцентра. На карте помимо самих явлений и регионов, где они ожидаются, доступны и рекомендации, как вести себя в экстремальных ситуациях.

К слову, пользователь может самостоятельно настроить время, когда данную информацию следует отключить, к примеру, в ночные часы или выходные дни. Раздел основан на интерактивной карте, созданной благодаря совместному проекту Белорусского общества Красного Креста , БЕЛТА и МЧС, напомнили в ведомстве.

Сотрудники министерства обратили внимание на важную опцию, которая остается активной в любом разделе приложения, — это звонок в МЧС на номер 112. «Как правило, люди в критической ситуации забывают номера телефонов экстренных служб. Поэтому специалисты предусмотрели сигнальную функцию, роль которой в чрезвычайных случаях неоценима».

Проект позволяет связаться «не только в МЧС, но и с врачом или родными, а также отправить СМС на заданный номер. Изменить телефон или текст сообщения можно в пользовательских настройках», — пояснили в министерстве. В разделе «Что делать?» пользователи могут получить подробные инструкции о действиях в случае чрезвычайных ситуаций. Причем советы даются даже на нестандартные случаи, когда, например, в дом заползла змея.

"Первая помощь" содержит и интерактивные рекомендации национального общества Красного Креста. Пользователь в несколько кликов описывает ситуацию, а приложение выдает необходимую рекомендацию. Проверить уровень своих знаний пользователи могут в специальном разделе, который так и называется — «Проверь себя». В нем 13 тестов на различные темы. Спасатели регулярно публикуют новые и отслеживают современные тенденции, чтобы вопросы были понятными и детям, и взрослым, отметили в МЧС.