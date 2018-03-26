В Россию приехал бюджетный смартфон LG K9 всего за 9990 руб.

Компания LG объявила о старте российских продаж своего нового смартфона LG K9. Аппарат можно приобрести всего за 9990 руб. Новинка получила 5-дюймовый дисплей разрешением HD 1280х720 точек. В основе модели лежит четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 210 тактовой частотой 1,3 ГГц. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.2 Nougat.

Камеры — 8-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная. Память: 2 Гб оперативной и 16 Гб постоянной. Имеются модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2, GPS-приёмник и FM-тюнер. На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев. Есть возможность работы с двумя сим-картами. Аккумулятор имеет ёмкость 2500 мА·ч. Габариты новинки составляют 146,3х73,2х8,2 мм, вес — 152 г.

Источник: LG Фото: LG Опрос: Какой марки ваш смартфон? Apple Samsung Huawei LG Xiaomi Sony Другой вариант Meizu HTC Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Новый смартфон ZTE Nubia V18 получил емкий аккумулятор

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