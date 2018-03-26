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Компания Apple ослабила позиции на рынке РФ, уступив Huawei
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Компания Apple ослабила позиции на рынке РФ, уступив Huawei 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В феврале 2018 года продажи смартфонов Huawei и Honor (отдельный бренд Huawei) превысили продажи телефонов от Apple. «Ведомости» сообщают, что доля Huawei и Honor в штуках выросла с 14,5% в январе до 17,4% в феврале. Доля Apple за это время упала с 15% до менее чем 14%. Китайская компания впервые вышла на второе место по продажам гаджетов в России. Её опережает фирма Samsung, доля продаж которой превышает 24%. Рывок Huawei специалисты объясняют новой линейкой смартфонов, расширением каналов продаж и вложениями в рекламу. Сказывается и то обстоятельство, что после новогодних праздников у россиян, со слов продавцов, не осталось денег на дорогие гаджеты. Отметим, что Apple уступила Huawei по продажам в штуках, но продолжает лидировать по выручке.
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