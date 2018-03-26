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Gigabyte представила первый компьютер на 64-разрядных процессорах ARMv8
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Gigabyte представила первый компьютер на 64-разрядных процессорах ARMv8 

Chip.ru 18 минут назад
Фото: Chip.ru
Компания Gigabyte анонсировала выпуск первой в отрасли рабочей станции, построенной на базе 64-разрядных процессоров ARMv8. Новинка под названием ThunderXStation работает на чипах Cavium ThunderX2. По мнению производителя, устройство отлично подойдет для разработчиков программного обеспечения для систем на архитектуре ARM.
Здесь используется системная плата с двумя разъемами для процессоров, до 16 Гб оперативной памяти формата DDR4, до четырех накопителей с поддержкой NVMe и до двух 2,5-дюймовых накопителей с интерфейсом SATA. Имеется шесть слотов расширения PCIe 3.0, два сетевых порта 10 GbE и два слота OCP x16. За обработку видео отвечает ускоритель Nvidia GeForce GT710. Gigabyte ThunderXStation поставляется с ОС CentOS 7.4 и средствами разработки, включая gcc 7.2, LLVM, gdb, Golang, OpenJDK 9.0, HHVM, Python, PHP и Ruby.
Источник: Gigabyte
Фото: Gigabyte Что вы предпочитаете: собрать свой компьютер самостоятельно или купить готовый? Куплю. Так проще. Собрать свой. Так дешевле и интереснее Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Представлен самый маленький в мире компьютер
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