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МТС дерзко урезает скорость загрузки с YouTube и Play Market в России
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МТС дерзко урезает скорость загрузки с YouTube и Play Market в России 

iPhones.ru 36 минут назад
Фото: iPhones.ru
МТС дерзко урезает скорость загрузки с YouTube и Play Market в РоссииОператоры постоянно идут на различные уловки для привлечения абонентов на разные тарифы. Но в МТС смогли сильно отличиться.
Один из пользователей Pikabu рассказал, как оператор урезал ему скорость на «Безлимитище». Он использует тариф старого образца, с настоящим безлимитным интернетом. Подключение произошло в конце 2016 года.
В марте 2018 года МТС резко снизила скорость загрузки роликов YouTube для абонентов этого тарифа.
Не могу посмотреть ролики в качестве лучшем, чем 480. Проблема вовсе не в ютубе, тк через впн начинают грузиться ролики в 1080/60 без проблем и задержек.
Примечательно, что проблема коснулась не только видеосервиса, но и магазина приложений Google Play Market. Скорость загрузки программ упала до 120 КБ/сек. Через VPN проблем со скоростью не наблюдалось.
Разумеется, абонент пожаловался на это в техподдержку, ему составили обращение. Но это ни к чему не привело.
Ну и как это понимать, МТС?
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