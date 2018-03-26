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ЕС не исключает разделения Google из-за доминирующего положения
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Умер Сергей Мавроди

ЕС не исключает разделения Google из-за доминирующего положения 

Прайм 38 минут назад
Фото: Прайм
Евросоюз обеспокоен доминирующим положением компании Google на рынке и не исключает, что компания может быть разделена на более мелкие фирмы, передает английская газета The Telegraph мнение еврокомиссара по конкуренции Маргрет Вестагер.
"Я считаю, что важно оставить этот вопрос открытым и сохранить в повестке дня", — ответила Вестагер на вопрос, является ли единственным решением к доминирующему положению Google разделение компании. Еврокомиссар добавила, что ЕС доказал доминирование компании в сфере поисковых услуг и обнаружил, что фирма злоупотребляет этим положением с целью продвижения себя и ослабления конкурентов.
В течение 2015-2016 годов ЕК предъявила Google несколько претензий. В частности, в апреле 2015 года Еврокомиссия обвинила компанию в том, что она отдает приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляет права конкурентов и потребителей.
В июле того же года ЕК заявила, что Google злоупотребляет своим лидирующим положением, предлагая некоторые из своих инструментов онлайн-рекламы, в частности, сравнение цен, при поиске на сторонних веб-сайтах. Компания предоставила ЕК ответ на данные обвинения, полностью отвергнув их.
В конце июня 2017 года ЕК оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете.
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