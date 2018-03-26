Исследование: более 65% пользователей онлайн-МФО — клиенты Сбербанка

Клиенты Сбербанка чаще других пользователей получают займы в онлайн-микрофинансовых организациях. К такому выводу пришли эксперты компании MoneyMan. Они проанализировали данные клиентов, которые получали или погашали займы с помощью банковских карт в 2017 году.

В исследовании говорится, что более 61% клиентов сервисов онлайн-кредитования получают займы на банковские карты. Кроме этого, клиенты пользуются платежными системами (например, «Золотая корона») и банковскими счетами, которые не привязаны к картам. Больше всего займов оформляют клиенты Сбербанка — 65,6%. На карты от Тинькофф Банка получают займы 10,3% клиентов. Реже займы получают пользователи карт, выданных банком «Русский Стандарт» — таких оказалось 8,4%.

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34% клиентов берут займы на кредитки

Чаще всего клиенты сервисов онлайн-кредитования получают займы с помощью дебетовых карт, однако доля кредитных карт постепенно увеличивается. На дебетовые и кредитные карты получают по 66% и 34% займов соответственно (в прошлом году было 71% и 29%). Как правило, кредитные карты выдаются тем клиентам банков, которые могут обслуживать взятые в долг суммы и проценты. Только платежеспособные заемщики могут свободно пользоваться такими картами. Важно отметить, что уже более трети клиентов сервисов онлайн-кредитования, которые уже имеют кредитные карты, могут использовать их и для получения заемных средств в банках, но они отдают предпочтение сервисам онлайн-кредитования.

16,3% онлайн-заемщиков пользуются премиальными картами

В 83,7% случаях MoneyMan предоставляет займы на классические карты. Из них 15,9% — карты Electron и 67,8% — карты Classic. Более 16,3% клиентов сервисов онлайн-кредитования получают деньги на карты премиального класса. Это на 3,2 процентного пункта больше, чем годом ранее. Из них 8,3% заемщиков используют карты категории Gold и 8% карты Platinum.