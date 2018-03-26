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Камера Lenovo Mirage с поддержкой Daydream доступна для предзаказа
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Камера Lenovo Mirage с поддержкой Daydream доступна для предзаказа 

Ferra.ru 1 час назад
Камера Lenovo Mirage стала доступна для предварительного заказа в США по цене 300 долларов, а доставка и розничные продажи должны начаться 4 мая 2018 года.
Напомним, изначальный анонс камеры Lenovo Mirage состоялся на январской выставке CES 2018. Камера совместима с платформой виртуальной реальности Daydream. Она позволяет снимать 3D-фото и видео с помощью двойной 13-мегапиксельной камеры с углом обзора 180° по вертикали и горизонтали. Также имеется 2,2-дюймовый сенсорный экран.
Снимки и ролики, сделанные с помощью Lenovo Mirage Camera, можно сразу загрузить в Google Photos и YouTube. Просматривать отснятые материалы можно через стандартный браузер с помощью шлема виртуальной реальности и платформы Daydream.
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