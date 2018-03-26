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Иранский троян крадет данные через Telegram
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Умер Сергей Мавроди

Иранский троян крадет данные через Telegram 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вредоносный код TeleRAT маскируется под приложение, индексирующее количество просмотров профиля пользователя Telegram (хотя официальный сервис такого функционала не имеет), пишет cnews.ru. Пока вирус работает только в Иране, поскольку команды передаются на языке фарси. Троян получает и передает информацию о контактах, местоположении, списке приложений, содержимом буфера обмена смартфона. Кроме этого он способен загружать файлы, создавать новые контакты, устанавливать обои, получать и отправлять SMS, делать фотографии фотографий и управлять звонками. Обнаружить его довольно сложно.
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