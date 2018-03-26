Иранский троян крадет данные через Telegram 

Вредоносный код TeleRAT маскируется под приложение, индексирующее количество просмотров профиля пользователя Telegram (хотя официальный сервис такого функционала не имеет), пишет cnews.ru. Пока вирус работает только в Иране, поскольку команды передаются на языке фарси. Троян получает и передает информацию о контактах, местоположении, списке приложений, содержимом буфера обмена смартфона. Кроме этого он способен загружать файлы, создавать новые контакты, устанавливать обои, получать и отправлять SMS, делать фотографии фотографий и управлять звонками. Обнаружить его довольно сложно.