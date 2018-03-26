SWIFT с июля перейдет на поддержку пользователей в России и еще ряде стран без посредника

России и ряде других стран с 1 июля 2018 года первая линия поддержки пользователей SWIFT будет предоставляться не через «Альянс Факторс», а напрямую со стороны SWIFT. Уведомление об этом опубликовала на своем сайте Российская национальная ассоциация SWIFT («РосСВИФТ»).

Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Латвию, Литву, Молдавию, Монголию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Украину и Эстонию. Как уточняется, список стран помимо России включает Азербайджан

«Данный способ, который был доступен всегда и получил более широкое распространение в последние два года, уравняет предложение поддержки российских пользователей с существующим для пользователей SWIFT во всем мире», — подчеркивается в релизе.

Стандартный сервис обеспечивает постоянный (в режиме 24х7) доступ к официальной поддержке SWIFT, осуществляемой региональными центрами поддержки пользователей. Пользователи также имеют преимущества за счет получения неограниченной поддержки по телефону и онлайн, включая упреждающие уведомления в случае проблем с организацией передачи сообщений, и многие другие. SWIFT подтверждает, что для пользователей будет доступен российский телефонный номер. Дальнейшая информация будет предоставлена не позднее середины апреля текущего года.

Пользователям в странах из указанного списка будет предложен выбор получения поддержки на английском или русском языке по их запросу.

Для получения доступа к сервису поддержки SWIFT пользователи должны зарегистрироваться на этом сервисе на сайте SWIFT.

После регистрации каждый пользователь получает в службе поддержки персональный регистрационный номер (support registration number). Этот номер потребуется назвать при звонках в региональные центры поддержки SWIFT. Он позволит экспертам SWIFT обслуживать персонально без дальнейших задержек каждого пользователя, отмечается в сообщении.