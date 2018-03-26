«МегаФон» обновляет линейку тарифов «Включайся!»

В марте 2018г «МегаФон» обновил тарифные планы своей главной линейки «Включайся!». Оператор представляет клиентам расширенный список приложений, трафик на которые не тарифицируется, а также добавляет в тарифы бесплатные подписки на популярные сервисы.

Что изменилось в каждом из тарифов?

«Включайся! Пиши»

Абоненты обновленного тарифного плана «Включайся! Пиши» могут безлимитно пользоваться не только WhatsApp и Viber, как это было ранее, но также Facebook Messenger, Telegram, Snapcnat и «ТамТам». Неограниченный доступ к этим мессенджерам включен и во все остальные тарифы линейки. Пакет интернет-трафика на сторонние сервисы удваивается и составит теперь 4 ГБ.

«Включайся! Слушай». С 19 марта абоненты «МегаФона», подключившиеся на тариф «Включайся! Слушай», смогут слушать музыку без ограничений в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» через музыкальное приложение BOOM. для новых абонентов тарифа «Включайся! Слушай» больше ограничений нет и им открываются все возможности сервиса без дополнительных оплат: безграничное прослушивание треков онлайн, сохранение музыки для прослушивания без доступа в интернет, доступ к музыкальным чартам и новинкам. За 400 рублей в месяц в тариф также включен пакет 12 ГБ интернета на любые сервисы, безлимитные звонки на номера «МегаФона» в Домашнем регионе, а на звонки на другие номера — 400 минут. Обнулен трафик не только на прослушивание музыки в сервисе BOOM, но и в Яндекс. Музыка, Zvooq, ВКонтакте Музыка, Apple Music, Radio Record, а также при использовании мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Messenger, Snapchat, eMotion, ТамТам и видеосервиса «МегаФон. ТВ».

«Включайся! Общайся»

К социальным сетям ВКонтакте, Facebook и Одноклассники, трафик на который не тарифицировался еще в прежней линейке теперь добавятся Instagram и Twitter. А пакет интернета увеличивается до 15 ГБ. Также перестает тарифицироваться трафик на дополнительные мессенджеры, как и в тарифе «Включайся! Пиши».

Для любителей просмотра видео контента в интернете в линейке теперь представлено два тарифа «Смотри» и «Смотри+».

«Включайся! Смотри»

Абонентская плата за тарифный план «Включайся! Смотри» снизилась до 750 рублей в месяц, а список безлимитных приложений пополнился за счет Rutube и Vimeo, а также дополнительными мессенджерами, как и в других тарифах обновленной линейки. Объем включенного трафика на сторонние сервисы также увеличится до 20 Гб.

«Включайся! Смотри+»

Это совершенно новый тариф линейки. В дополнение ко всем опциям, включенным в тариф «Включайся! Смотри», в стоимость этого тарифа уже включена подписка на «Амедиатеку». Теперь лучшие сериалы планеты можно смотреть бесплатно. Кроме того, тариф включает 25 Гб трафика на сторонние сервисы.

Подписка на «Амедиатеку» будет включена и в абонентскую плату тарифа «Включайся! Премиум», объединяющего основные достоинства всех остальных тарифов.

Всем клиентам тарифов линейки «Включайся!», использующих смартфоны и планшеты на Android, доступен мобильный антивирус ESET NOD32 с функцией «Антивор». Функция помогает в поисках украденного или потерянного устройства, позволяет определить его местоположение, удаленно заблокировать доступ, включить звуковой сигнал или удалить всю конфиденциальную информацию”. Если смартфон украден или потерян, то при помощи функции «Антивор» клиент может определить местоположение устройства, заблокировать удаленно доступ к нему, включить звуковой сигнал или стереть всю конфиденциальную информацию.

Тарифная линейка «Включайся!» на сайте «МегаФона».

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