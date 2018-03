Смартфон ASUS ZenFone 3 Deluxe начал обновляться до Android 8.0 Oreo

Компания ASUS начала распространять обновление прошивки до свежей операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона 3 Deluxe (модельный номер ZS550KL).

Речь идёт именно о 5,5-дюймовой модели ZS550KL, а слегка увеличенная 5,7-дюймовая версия с номером ZS570KL пока ещё обновления не получила.

Помимо стандартных новшеств Android 8.0 Oreo, прошивка принесёт такие изменения: удаление сторонних приложений TripAdvisor, Puffin Browser и Kindle, а также Do It Later, Mini Movie, Quick Memo, PhotoCollage, в быстрых настройках появится FM-радио.

Напомним, ASUS пару недель назад объявила, что все модели серий Zenfone 3 и 4 смогут обновиться до Android 8.0 Oreo во второй половине 2018 года.