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Смартфон ASUS ZenFone 3 Deluxe начал обновляться до Android 8.0 Oreo
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Смартфон ASUS ZenFone 3 Deluxe начал обновляться до Android 8.0 Oreo 

Ferra.ru 39 минут назад
Фото: ok-gadgets.net
Компания ASUS начала распространять обновление прошивки до свежей операционной системы Android 8.0 Oreo для смартфона 3 Deluxe (модельный номер ZS550KL).
Речь идёт именно о 5,5-дюймовой модели ZS550KL, а слегка увеличенная 5,7-дюймовая версия с номером ZS570KL пока ещё обновления не получила.
Помимо стандартных новшеств Android 8.0 Oreo, прошивка принесёт такие изменения: удаление сторонних приложений TripAdvisor, Puffin Browser и Kindle, а также Do It Later, Mini Movie, Quick Memo, PhotoCollage, в быстрых настройках появится FM-радио.
Напомним, ASUS пару недель назад объявила, что все модели серий Zenfone 3 и 4 смогут обновиться до Android 8.0 Oreo во второй половине 2018 года.
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