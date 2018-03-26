Новый недорогой iPad — в чем сходство с iPad Pro?

Не исключено, что новый планшет от компании Apple станет сочетать в себе две привлекательные особенности. Прежде всего, новинка будет недорогой, но это, как следует из нового сообщения, не помешает ей характеризоваться важной особенностью, свойственной сейчас только iPad Pro. И планшет — не единственное устройство, которым может вскоре порадовать техногигант из Купертино

Многим пользователям интересно узнать об особенностях сравнительно недорогой модели iPad, которой компания Apple, вероятно, порадует публику уже вскоре. Как отмечает Jacob Kastrenakes на страницах ресурса theverge.com, предстоящей к выпуску новинкой, возможно, станет поддерживаться стилус Pencil. На сегодняшний день этот аксессуар поддерживается только моделями iPad Pro.

Рассматриваемое предположение поступило от аналитика KGI Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) и было рассмотрено ресурсом MacRumors. В сообщении отмечается: «новый недорогой 9,7-дюймовый iPad… вероятно, будет поддерживать Apple Pencil». Минг-Чи Куо полагает, что таким образом компания Apple может стремиться показать отличие своего продукта от недорогих планшетов под управлением операционной системы Android.

Как отмечается дополнительно, Минг-Чи Куо является аналитиком, озвучивающим наиболее надежные слухи об аппаратном обеспечении от компании Apple. Но на сегодняшний день уверенности в том, что рассматриваемое предположение подтвердится при выпуске реального продукта, еще нет.

Отмечается, что аналитиком не было сказано, станет ли новый iPad, подобно моделям Pro, характеризоваться высокой частотой обновления. А ведь именно это могло бы стать наиболее явным признаком вероятности поддержки новым планшетным компьютером стилуса.

Ожидается, что компания Apple порадует многочисленных ценителей своих продуктов новым iPad в следующий вторник, 27 марта 2018 года. И приглашение на предстоящую презентацию явно указывает на Pencil. Следует отметить, что поддержка стилуса характерна для многих недорогих компьютеров Chromebook, которые нашли себе применение в школах. И если компания Apple желает конкурировать с другими предложениями в этом рыночном сегменте, поддержка стилуса ее предназначенным преимущественно для учащихся планшетом могла бы стать естественным решением, подсказываемым самой практикой использования подобных устройств.

Не исключается, что компания Apple предложит не одну модель недорогого планшета iPad, а несколько. Впрочем, в Сети рассматривается предназначенный для образования планшет, который будет предложен потребителям по цене 259 долларов США, — обновленная версия текущего iPad, цена которого составляет 329 долларов США. Как предполагалось, массовое производство новых планшетов может начаться уже во втором квартале текущего года. Впрочем, если дебют новинки состоится в ходе предстоящей презентации, то не исключено, что производство недорогих iPad уже стартовало.

Как ранее уже отмечалось, темой презентации компании Apple, которая состоится 27 марта 2018 года, станут «креативные новые идеи для преподавателей и студентов».

Ожидается, что в ходе презентации учащихся могут порадовать сравнительно недорогими моделями iPad и MacBook. Как отмечалось ранее, новый MacBook Air с 13,3-дюймовым экраном Retina Display, разрешение которого составляет 2560 x 1600 пикселей, возможно, будет предложен потребителям по цене в диапазоне 799-899 долларов США.

«Намеком» на использование Apple Pencil стало само приглашение на мартовскую презентацию техногиганта из Купертино. Ведь логотип проводящей мероприятие компании на этом приглашении стилизован под нарисованный вручную.

Поддерживающий Apple Pencil планшет iPad Pro был показан публике именно в ходе презентации, которая прошла в марте 2016 года. iPad поддерживает платформу Swift Playgrounds, в доступной форме обучающую созданию программного обеспечения.

Распространение в 70 колледжах и университетах Европы уже получила программа Apple «Everybody Can Code» («Писать код может каждый»). Ее основная особенность — ориентированность на разработку приложений для мобильных девайсов.

В образовании постепенно начинают находить себе применение также и более инновационные технологии — виртуальная и дополненная реальности. Не исключено, что фраза «Let’s take a field trip.» («Давайте отправимся на экскурсию (в научную командировку/на практику)») на приглашении касается именно этих новых технологий, позволяющих провести и научную командировку, и практику, и экскурсию в самой учебной аудитории.

С 4 по 8 июня 2018 года в Сан-Хосе в McEnery Convention Center пройдет одна из наиболее значимых конференций высокотехнологической индустрии — Worldwide Developers Conference (WWDC), предназначенная для разработчиков приложений для девайсов от компании Apple. Но и пользователи традиционно узнают для себя немало интересного по итогам WWDC, в ходе которой техногигант из Купертино часто выпускает бета-версии своих новых операционных систем. Ожидается, что в этом году участников конференции познакомят и с iOS 12, предназначенной для популярных планшетов и смартфонов компании, и со следующей версией MacOS для Mac.

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