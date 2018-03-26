Twitter официально запрещает рекламу криптовалют

Вслед за Facebook и Google социальная сеть Twitter запрещает рекламу криптовалют и ICO. Напомним, слухи о возможном запрете рекламы криптовалют в Twitter появились 18 марта. В то же время глава компании Джек Дорси заявил, что уже через десять лет биткоин обойдет по своей важности доллар США и станет наиболее актуальной в мире валютой, которой будут пользоваться миллиарды пользователей по всему миру. "Для защиты нашего сообщества мы изменили политику в отношении рекламы криптовалют и связанных с ними вещей. Реклама ICO и токенсейлов будет полностью запрещена на глобальном уровне", — заявил пресс-секретарь компании. Он также добавил, что «подобного рода контент» довольно часто связан с мошенничеством и обманом, что и стало причиной решения. Схожие решения уже приняли компания Google и социальная сеть Facebook. Google сообщила, что летом введет запрет на рекламу виртуальных валют, а также ICO, обмен криптовалют, криптовалютные кошельки и советы по торговле. В конце января Facebook запретила рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов в рамках новой политики, подразумевающей борьбу с вводящей в заблуждение рекламой.

За последние сутки средневзвешенный курс биткоина опустился на 7.74%. Рыночная капитализация составила $135.15 млрд Стоимость одного токена BTC — $7977.69. Все без исключения криптовалюты из первой десятки падают. Криптовалютный рынок на момент написания материала (23:09 Мск.), находится в нисходящем тренде. Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $303.56 млрд, согласно данным Coinmarketcap. Индекс доминирования биткоина составляет 44.51%Котировки Ethereum (эфир) просели на 9.69%. Рыночная капитализация составила $46.99 млрд Стоимость одного токена ETH составляет $477.33. Стоимость криптовалюты Ripple за 24 часа упала на 8.59%. Рыночная капитализация составила $23.20 млрд На момент публикации, Ripple котировался на уровне $0.59 за монету.