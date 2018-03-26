Facebook собирал данные о звонках и SMS-переписке пользователей

Компания Facebook собирала информацию о телефонных разговорах, а также об отправленных и полученных сообщениях своих пользователях. Эти метаданные остались в архивах профилей юзеров соцсети. Это в ходе своего эксперимента выяснил новозеландский программист Дилан Маккей. Материалы он выложил в своем Twitter-аккаунте.

Молодой человек выкачал свой архив данных в социально сети. Оказалось, что в документе содержится список адресатов его телефонной книги, информация обо всех текстовых сообщениях и звонках.

По словам Маккея, он очень удивился, что Facebook собирал метаданные о его мобильной активности — к примеру, продолжительность звонка или дату передачи SMS-сообщения.

От «Одноклассников» до Facebook

Как социальные сети сводят с ума На публикацию откликнулись многие пользователи Twitter. Они проверили свои личные архивы в Facebook — оказалось, что новозеландский программист прав. В частности, американский писатель Мэт Джонсон поведал своим подписчикам, что социальная сеть располагает информацией о его звонках годичной давности. При этом Джонсон отметил, что не является активным пользователем соцсети. В его смартфоне было установлено мобильное приложение, но он забыл о его существовании.

Юзеры обратили внимание, что подобная проблема коснулась большинства телефонов на Android. Они по умолчанию синхронизируют список друзей на Facebook с контакт-листом, который есть на гаджете.

Отвечая на претензии, в администрации Facebook посоветовали пользователям отключить доступ приложения к адресной книге, если сбор этой информации доставляет им неудобства. Между тем необходимость сбора данных о звонках и отправленных СМС в компании комментировать не стали.

Напомним, ранее разгорелся громкий скандал вокруг утечки данных миллионов пользователь популярной социальной сети. Британская консалтинговая компания Cambridge Analytica незаконно получила информацию о 50 млн аккаунтах в Facebook. Через специальное приложение она якобы собирала данные пользователей для составления психологических портретов американских избирателей. По данным британских СМИ, Cambridge Analytica сотрудничала с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании, а также вмешивалась в выборы по всему миру.

После скандала многие пользователи соцсети объявили ей бойкот и удалили свои аккаунты в Facebook. Власти США и Евросоюза начали свои расследования по данному факту. Между тем глава компании Марк Цукерберг объяснил произошедшее и извинился перед пользователями за инцидент.

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