На сервисе Coinbase обнаружена уязвимость: можно выводить неограниченное количество эфира 

На американской криптобирже Coinbase был обнаружен баг, который помог пользователям украсть любое количество токенов Ethereum.
Исследовательская компания Vicompany, которой удалось найти уязвимость в коде, прокомментировала ситуацию:
«При сбое транзакций Ethereum, идущие перед ней платежи тоже отменяются. На Coinbase этого не происходило, и именно это позволило пользователям добавить на свой счет столько Ethereum, сколько они пожелают».
Из-за багов и хакеров пострадала не только Coinbase, но и остальные биржи.
Ранее мы писали, что японские криптоинвесторы потеряли $6,2 млн из-за хакерских атак. Также из-за взлома торгового бота потери биржи Binance составили $30 млрд
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