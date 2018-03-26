На сервисе Coinbase обнаружена уязвимость: можно выводить неограниченное количество эфира

На американской криптобирже Coinbase был обнаружен баг, который помог пользователям украсть любое количество токенов Ethereum.

Исследовательская компания Vicompany, которой удалось найти уязвимость в коде, прокомментировала ситуацию:

«При сбое транзакций Ethereum, идущие перед ней платежи тоже отменяются. На Coinbase этого не происходило, и именно это позволило пользователям добавить на свой счет столько Ethereum, сколько они пожелают».

Из-за багов и хакеров пострадала не только Coinbase, но и остальные биржи.

Ранее мы писали, что японские криптоинвесторы потеряли $6,2 млн из-за хакерских атак. Также из-за взлома торгового бота потери биржи Binance составили $30 млрд

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