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Тело дня: Ким Кардашьян показала упругий тыл на откровенном снимке из ванной
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Тело дня: Ким Кардашьян показала упругий тыл на откровенном снимке из ванной 

WMJ.ru 57 минут назад
Фото: WMJ.ru
Декоративную косметику, которую звезда реалити разработала вместе со своим другом-визажистом Mario, она предпочитает рекламировать в своем стиле: неглиже. На новом фото в своем Instagram Ким показала упругий подтянутый тыл и пышную грудь в спортивном белье. По сюжету кадра, Ким только что вымыла голову и теперь красится.
— подписала снимок Кардашьян. Несмотря на то, что цвета помады на черно-белом кадре не разобрать, поклонники звезды реалити осыпают комплиментами главное на снимке — ставшие визитной карточкой Ким аппетитные формы. «Вот это тело», «Не хуже Бейонсе», «Самая роскошная женщина планеты», — пишут фолловеры в комментариях. А ты бы хотела фигуру как у Ким Кардашьян?
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Фото:Instagram
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