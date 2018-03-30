Кардашьян показала фото с маленькой грудью и плоской попой

Звезда поделилась снимком, где ее фигура совсем не такая, как сейчас.

Ким Карадшьян стала известной именно благодаря своей фигуре: тонкой талии, внушительной груди и большим упругим ягодицам. Но вот конфуз: оказывается, еще 10 лет назад ее формы были вовсе не такими аппетитными. Это стало понятно по ее фото с Марио Дедивановичем 10-летней давности.

Кардашьян познакомилась со звездным визажистом ровно десять лет назад. И к этому юбилею Ким с Марио решили даже выпустить совместную коллекцию косметики. И это фото должно было послужить пиаром их тандема. Но получилось немного не так, как задумывалось.

Поклонники в первую очередь обратили внимание на то, что формы Ким на снимке совсем не такие, как сейчас. Грудь и попа значительно меньше, а талия вовсе не такая тонкая. При этом звезда упорно отрицает, что делала какие-либо пластические операции и рассказывает, что даже в подростковом возрасте была обладательницей бюста третьего размера. Но теперь в это верится с трудом.

Ким 10 лет назад

Ким сейчас

Между прочим, первый муж звезды, Деймон Томас, утверждал, что Ким делала несколько пластических операций, в том числе, и увеличивала грудь. Но это сочли просто наговорами. Что же касается внушительных ягодиц Кардашьян, однажды она даже сделала рентген, чтобы доказать, что в ее попе нет силикона. Весь процесс снимался на камеру и был показан в реалити-шоу «Семейство Кардашьян». Силикона, действительно, не оказалось. Но эксперты-медики напомнили, что при «бразильской подтяжке», когда в ягодицы закачивается жир, взятый с боков (привет, тонкая талия!), рентген ничего и не покажет.

Но, как бы то ни было, пышные формы Кардашьян сейчас вызывают восхищение у миллионов поклонников по всему миру. И так ли уж важно, каким образом она заполучила свою фигуру, если на нее можно любоваться бесконечно.

Больше фото роскошных форм Ким — по стрелке

Кардашьян в старых кроссовках и носках сравнили с бездомной

Грудь напоказ: 10 моделей plus size, которые не носят белье

Читайте также: