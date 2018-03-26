В Москве на почте заработал бесплатный Wi-Fi 

В 46 столичных почтовых отделениях, куда приходит больше всего посетителей, заработала бесплатная сеть Wi-Fi.
Узнать, есть ли беспроводной интернет, можно будет по наклейке со значком «Wi-Fi» в отделении. Это тестовый проект, подчеркнули в «Почте России».
Найти Wi-Fi сможет любой девайс, условия подключения как и во всех других общественных местах — нужно пройти авторизацию.
Если сеть будет пользоваться популярностью, то бесплатный Wi-Fi появится и в отделениях других крупных городов России, обещают почтовики.