В Москве на почте заработал бесплатный Wi-Fi

В 46 столичных почтовых отделениях , куда приходит больше всего посетителей, заработала бесплатная сеть Wi-Fi.

Узнать, есть ли беспроводной интернет, можно будет по наклейке со значком «Wi-Fi» в отделении. Это тестовый проект, подчеркнули в «Почте России».

Найти Wi-Fi сможет любой девайс, условия подключения как и во всех других общественных местах — нужно пройти авторизацию.