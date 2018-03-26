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В Москве на почте заработал бесплатный Wi-Fi
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В Москве на почте заработал бесплатный Wi-Fi 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: РИА "Новый День"
В 46 столичных почтовых отделениях, куда приходит больше всего посетителей, заработала бесплатная сеть Wi-Fi.
Узнать, есть ли беспроводной интернет, можно будет по наклейке со значком «Wi-Fi» в отделении. Это тестовый проект, подчеркнули в «Почте России».
Найти Wi-Fi сможет любой девайс, условия подключения как и во всех других общественных местах — нужно пройти авторизацию.
Если сеть будет пользоваться популярностью, то бесплатный Wi-Fi появится и в отделениях других крупных городов России, обещают почтовики.
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