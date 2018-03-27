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Сбербанк представил магазин приложений для бизнеса на базе ОФД
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Сбербанк представил магазин приложений для бизнеса на базе ОФД 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В магазине приложений ОФД размещаются полезные приложения и сервисы для торговых точек, общепита, предприятий сферы обслуживания, а также для бизнеса других сфер, связанных с обработкой фискальных данных. В том числе сервисы по направлениям: аналитические инструменты (мониторинг, контроль, анализ показателей продаж и др.), бухгалтерская отчетность (сверка с ФНС, Z-отчеты и др.), рекомендательные сервисы (рекомендации по ценам, локациям и др.), синхронизация с системами автоматизации бизнеса и программами лояльности магазинов, справочные сервисы для ритейла.
«Актуальность сервисов и технологий на основе работы с фискальными данными возрастает с каждым днем. Мы верим, что новый магазин приложений «Платформа ОФД» и разработчиков, действующий по принципу популярных маркетплейсов, поможет дать бизнесу новые удобные инструменты и конкурентные преимущества, — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов. — Здесь большое поле и для финансовых структур, а также всех тех, кто развивает эквайринг и оплату через кассовые терминалы».
Работа маркетплейса основана на модели открытого сотрудничества. Разрабатывать и размещать приложения на площадке могут как профессиональные агентства, так и магазины, а также другие заинтересованные компании и предприниматели. При этом они самостоятельно формируют ценовую политику приложений, устанавливают скидки и тестовые периоды для пользователей.
Сервис доступен всем клиентам интернет-банка Сбербанк Бизнес Онлайн, подключающим кассы в рамках сервиса sberbank.ru/ofd.
«Платформа ОФД» — лицензированный оператор фискальных данных. Одним из первых получил статус ОФД. В реестре ФНС России — ООО «Эвотор ОФД». Обеспечивает сбор, хранение и передачу данных с контрольно-кассовой техники в налоговую службу в соответствии с новым порядком применения ККТ. Имеет официальное разрешение на обработку фискальных данных, лицензии ФСБ, ФСТЭК, Роскомнадзора. Технические возможности инфраструктуры «Платформа ОФД» позволяют обрабатывать несколько десятков миллионов чеков в сутки. В ИТ-команде компании работают профессиональные разработчики с опытом создания высоконагруженных систем. Стратегические партнеры и основатели «Платформа ОФД» — Сбербанк, АТОЛ, «Эвотор». Официальный сайт — platformaofd.ru.
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