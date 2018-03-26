Facebook подтвердила слежку за звонками и SMS пользователей

Команда социальной сети Facebook отреагировала на обвинения в слежке за звонками и SMS пользователей Android-устройств. С одной стороны, Facebook подтвердила сбор истории звонков и сообщений, но при этом подчеркнула, что «слежка» является опциональной и ведётся исключительно с согласия самих пользователей.

В конце прошлой недели ресурс Ars Technica опубликовал внушительную заметку о том, что Facebook без разрешения пользователей годами собирала историю звонков и текстовых сообщений с Android-устройств, на которые установлены фирменные приложения. Теперь компания опровергла это обвинение.

Как отмечается в официальном заявлении Facebook, при авторизации в Messenger или Facebook Lite на Android-устройстве, у пользователя запрашивается разрешение на постоянную загрузку информации о контактах, а также истории звонков и текстовых сообщений. Таким образом, пользователи сами разрешают «следить» за собой, хотя мало кто обращает внимание на такие предупреждения и многие отвечают «да» просто на автомате.

Интересно, что подобная функциональность не разрешена на iOS, таким образом, пользователи iPhone не подвергаются сбору именно этих данных со стороны Facebook.