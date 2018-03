Facebook годами собирал данные о звонках и SMS на Android

Facebook в течение нескольких лет использовала свое Android-приложение для сбора данных о звонках и сообщениях участников соцсети. В компании утверждают, что делали это законно — запросив разрешение пользователя.

На прошлой неделе житель Новой Зеландии Дилан МакКей, изучив скачанный с Facebook архив личных данных, обнаружил в нем информацию обо всех своих телефонных звонках и SMS за последние два года. Данные включали имена собеседников, дату и продолжительность звонков.

Downloaded my facebook data as a ZIP file Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD

— Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 марта 2018 г.

Факт сбора и хранения данных соцсетью подтверждают и другие пользователи, проанализировавшие архивы личных данных, которые можно скачать с Facebook. Социальная сеть использует эти данные, в частности, в алгоритме рекомендации новых друзей.

В соцсети сказали, что ничего нелегального не делали. На запрос издания Ars Technica представитель Facebook заявил, что приложение при установке запрашивало доступ к контактам, при этом пользователь мог и отказаться предоставлять его. В Facebook также подчеркнули, что пользователи могут удалить все данные о контактах из своего профиля, используя инструмент на сайте.