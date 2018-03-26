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Facebook годами собирал данные о звонках и SMS на Android
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Facebook годами собирал данные о звонках и SMS на Android 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Facebook в течение нескольких лет использовала свое Android-приложение для сбора данных о звонках и сообщениях участников соцсети. В компании утверждают, что делали это законно — запросив разрешение пользователя.
На прошлой неделе житель Новой Зеландии Дилан МакКей, изучив скачанный с Facebook архив личных данных, обнаружил в нем информацию обо всех своих телефонных звонках и SMS за последние два года. Данные включали имена собеседников, дату и продолжительность звонков.
Downloaded my facebook data as a ZIP file Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD
— Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 марта 2018 г.
Факт сбора и хранения данных соцсетью подтверждают и другие пользователи, проанализировавшие архивы личных данных, которые можно скачать с Facebook. Социальная сеть использует эти данные, в частности, в алгоритме рекомендации новых друзей.
В соцсети сказали, что ничего нелегального не делали. На запрос издания Ars Technica представитель Facebook заявил, что приложение при установке запрашивало доступ к контактам, при этом пользователь мог и отказаться предоставлять его. В Facebook также подчеркнули, что пользователи могут удалить все данные о контактах из своего профиля, используя инструмент на сайте.
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