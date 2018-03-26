Цукерберг извинился за утечку данных пользователей «Фейсбук» 

По его словам, в настоящее время компания предпринимает меры по данному вопросу. Об этом пишет РГ со ссылкой на текст заявления Цукерберга, опубликованного британскими СМИ.
«Возможно, вы слышали о приложении-опроснике, созданном сотрудником университета, из-за которого в 2014 году в «Фейсбук» произошла утечка данных миллионов людей. Это было злоупотребление доверием, и мне жаль, что мы не сделали большего. Сейчас мы предпринимаем меры, чтобы бы уверенными в том, что это снова не повторится», — отметил он.
Как писал «ФедералПресс» ранее, Цукерберг прокомментировал ситуацию с утечкой данных 50 млн пользователей социальной сети. По словам предпринимателя, его компания в 2014 году приняла необходимые меры защиты и запретила приложениям собирать у пользователей данные об их друзьях. Он признал, что нужно было «сделать больше». Цукерберг отметил, что отныне «Фейсбук» закроет приложениям доступ к данным пользователей, которые не открывали его три месяца.