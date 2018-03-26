Цукерберг извинился за утечку данных пользователей «Фейсбук»

По его словам, в настоящее время компания предпринимает меры по данному вопросу. Об этом пишет РГ со ссылкой на текст заявления Цукерберга, опубликованного британскими СМИ.

«Возможно, вы слышали о приложении-опроснике, созданном сотрудником университета, из-за которого в 2014 году в «Фейсбук» произошла утечка данных миллионов людей. Это было злоупотребление доверием, и мне жаль, что мы не сделали большего. Сейчас мы предпринимаем меры, чтобы бы уверенными в том, что это снова не повторится», — отметил он.