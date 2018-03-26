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Google заблокировала доступ к своим сервисам. Что делать?
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Google заблокировала доступ к своим сервисам. Что делать? 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Google начала ограничивать доступ к фирменным сервисам и службам для пользователей устройств на базе ОС Android, не прошедших так называемую сертификацию совместимости (Compatibility Test Suite), узнал XDA. Таким образом поисковый гигант планирует обязать больше производителей смартфонов поддерживать собственные стандарты качества.
Наибольшее распространение практика отказа от сертификации получила среди производителей ультрабюджетных смартфонов и планшетов из Китая, зачастую не соответствующих требованиям Google. Не имея одобрения поискового гиганта, недобросовестные вендоры пользовались преимуществами кастомных прошивок, устанавливая сервисы поискового гиганта вручную.
В случае, если вы столкнулись с блокировкой фирменных приложений и служб Google, например, в результате установки кастомной прошивки, вы всегда можете вернуться к их использованию после явки с повинной и подтверждения данных. Для этого перейдите в раздел регистрации устройства на официальном сайте Google и введите идентификатор Android.
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