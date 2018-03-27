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Google блокирует приложения для пиратской Android
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Google блокирует приложения на смартфонах с пиратской Android 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Google блокирует приложения на смартфонах с пиратской AndroidРазработчики популярного технического форума XDA Developers обнаружили, что Google приступила к агрессивной борьбе с пиратскими копиями операционной системы Android.
Компания попросту блокирует на подобных устройствах все свои приложения. Попытка установить любой из программных продуктов Google приводит к ошибке «Это устройство не сертифицировано Google». Процедура установки тут же обрывается.
Android Open Source Project признан открытой платформой, но условие Google заключается в обязательной сертификации устройства. Девайс должен соответствовать ряду критериев безопасности и совместимости.
Помимо целого полчища китайских смартфонов, производители которых грешат установкой Android без ведома Google, в списке значится и Amazon Kindle Fire. Представители авторитетного производителя читалок ситуацию пока не комментировали.
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