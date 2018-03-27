Google блокирует приложения для пиратской Android

Google блокирует приложения на смартфонах с пиратской Android

Google блокирует приложения на смартфонах с пиратской AndroidРазработчики популярного технического форума XDA Developers обнаружили, что Google приступила к агрессивной борьбе с пиратскими копиями операционной системы Android.

Компания попросту блокирует на подобных устройствах все свои приложения. Попытка установить любой из программных продуктов Google приводит к ошибке «Это устройство не сертифицировано Google». Процедура установки тут же обрывается.

Android Open Source Project признан открытой платформой, но условие Google заключается в обязательной сертификации устройства. Девайс должен соответствовать ряду критериев безопасности и совместимости.