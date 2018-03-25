Как не попасть под колпак аналитиков?

Скандал с Cambridge Analytica «раскинулся» от выборов Трампа до «Брекзита» и пресловутых «русских хакеров», и конца ему не видно. Речь идет о возможных нарушениях закона при сборе и обработке персональных данных пользователей интернета вообще, и в особенности популярных социальных сетей, в первую очередь Facebook.

Без согласия пользователей под косовицу и обмолот кембриджских аналитиков попали 50 миллионов индивидуальных профилей. Судя по расследованию журналистов британской телекомпании Channel 4 и газеты Observer, Cambridge Analytica обещала своим клиентам по всему миру целенаправленно манипулировать поведением избирателей на основе собранных втихую данных.

Как-то я послал знакомому писателю ссылку на свой сетевой журнал. Он отвечает: какой хороший у тебя сайт, даже реклама моей книжки стоит! Рекламу я ставлю не сам — ее в автоматическом режиме размещает Google (правда, с моими ограничениями). И вот я вижу одно, а мой знакомый в подмосковной деревне — другое, что под него подобрали.

То, что мы все под электронным колпаком, мы и так знаем. Компьютеры, смартфоны, планшеты, соцсети, карточки — стоит где-то в интернете что-то прочитать, посмотреть клип, поставить лайк или дизлайк, как тут же остается след. Где-то что-то купишь — тоже. По следам идут маркетологи, социологи, политологи, медиааналитики и другие, разных мастей — всех не перечислишь.

Обычный человек скажет: ну и ладно, это же такой негласный договор — я даю о себе что-то узнать, а мне по моим интересам предлагают разное нужное и полезное — тапочки теплые, музыку любимую или дешевый тур на теплые моря. О масштабе проникновения в нашу частную жизнь или не задумываются, или в него не верят. Но речь-то идет о манипуляции или, еще хуже, об использовании личных данных для создания фальшивых профилей — призраков, бродящих по всему миру с комментами, лайками и всякими эмотиконами в местах, о которых ты не слышал и не подозревал.

На днях Google прислал мне уведомление: готовься к новому европейскому закону о защите данных — General Data Protection Regulation (GDPR). По замыслу авторов он должен дать индивидам в ЕС больше контроля над использованием собственных данных и облегчить доступ к электронным хранилищам информации. Компаниям-нарушителям с 25 мая этого года будет грозить штраф от 10 млн до 20 млн евро.

Что лично мне нужно будет сделать со своими аккаунтами в Google, я еще точно не знаю. Пока же по совету знакомого писателя и эксперта по кибербезопасности Стива Мэнсфилд-Девайна я просмотрел настройки в Facebook и очень удивился тому, сколько там у меня оказалось прорех. Советую пройтись вместе со мной и подзакрутить гайки, чтобы не утекало лишней информации.

На странице Facebook вверху справа есть стрелка-треугольник. Нужно кликнуть на нее — и откроется меню. Спускаемся вниз и нажимаем на «Настройки», откроется новая страница. Здесь нас в первую очередь интересуют разделы «Конфиденциальность», «Хроника и метки», «Приложения» и «Реклама».

Итак, открываем раздел «Конфиденциальность» и проверяем себя на прозрачность, то есть уязвимость для копателей данных. В подразделе «Кто может видеть ваши публикации в будущем» пишем «Друзья». Если не уверены, пересмотрите все публикации и те объекты, на которых вы отмечены, через «Журнал действий». На вопрос «Ограничить аудиторию публикаций, которые открыты для друзей друзей или всех пользователей?» отвечаем «Ограничьте доступ к прежним публикациям».

Следующий подраздел — «Как можно вас найти и связаться с вами». Здесь на вопрос «Кто может отправлять вам запросы на добавление в друзья?» пишем «Друзья друзей». «Кто может посмотреть список ваших друзей?» — «Только я». В этом месте Facebook дает пространное пояснение, как работает список друзей. Суть его сводится к тому, что по вашим «дружбам» легко определить, кто вы такой. Но, даже если вы ограничите прозрачность списка только самим собой, другие пользователи все равно смогут увидеть общих друзей, так что социальной функции Facebook особого урона не будет.

Как поясняет Мэнсфилд-Девайн, ни по одной из позиций в разделе «Конфиденциальность» нет никакой причины устанавливать режим «Доступно всем» — с той, конечно, оговоркой, что вы пользуетесь Facebook не для маркетинга, то есть продвижения собственной продукции или других интересов, а лишь в социальных целях: общение с друзьями и семьей, обмен мнениями, чтение статей или просмотр клипов. Здесь всеобщая публичность не нужна, но решайте сами.

Следующий важный раздел в настройках — приложения и реклама. Именно через приложения Cambridge Analytica собирала «урожай» персональных данных. Причем сюда входят и различные игры, тесты и квизы, а также безобидные, на первый взгляд, программки вроде прикладывания заячьих или кошачьих ушек или сердечек к селфи. Рекомендация простая: просмотреть все значащиеся в ваших настройках приложения и удалить все, что незнакомо или показалось сомнительным. В идеале — удалите все, советует Мэнсфилд-Девайн.

В категории «Приложения» обратите особое внимание на важный подраздел «Приложения, используемые другими». Кажется, а мне-то что? Но прочитайте внимательно пояснения Facebook: «Люди, которым доступна ваша информация, могут использовать ее в приложениях, которыми они пользуются. Эта настройка позволяет управлять тем, какая информация может использоваться в приложениях». Если непонятно, что значит «позволяет управлять», то поясним: все ваши персональные данные, ФИО, дата рождения, пол, место проживания, семейное положение, образование и работа, интересы, времяпрепровождение и многое другое — все это оказывается доступным кому надо и кому не надо, причем не от вас, по вашему желанию и собственной декларации, а от других, даже если они стучать на вас не собирались. Рекомендация такая: отключить все и не забыть нажать кнопку «Сохранить». Заодно безопаснее отключить и «Уведомления из игр и приложений».

На сайте Стива Мэнсфилд-Девайна есть еще несколько важных советов, в частности по контекстной рекламе и рекламе вообще. Просмотрите и решите, от чего лучше отказаться, а что можно оставить.

Пугаться до паранойи, конечно, не стоит. Далеко не каждый окажется в роли тайного манипулятора американских выборов. Как не стоит и забывать, что кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет — а у них тем более.