Крупнейшая в истории Facebook утечка отвернула людей от Цукерберга

Владельцы аккаунтов Facebook перестали доверять социальной сети, а некоторые считают ее угрозой демократическому обществу. Об этом свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, опубликованные информационным агентством Reuters и немецким изданием Bild.

Согласно данным исследования Reuters/Ipsos, всего 41 процент американцев продолжают в полной мере доверять Facebook в вопросе обработки данных. Прочие опрошенные сомневаются в том, что корпорация исполняет все требования законов о защите персональной информации.

Результаты опросов, опубликованные Bild , заставляют задуматься о крупных репутационных потерях для компании. По данным социологов, 60 процентов респондентов считают, что социальные сети оказали отрицательное влияние на демократию.

Эксперты полагают, что говорить о глобальном исходе пользователей из соцсети пока рано. «Отказаться от такой платформы как Facebook психологически сложно, она плотно укоренилась в жизни людей», — прокомментировала ситуацию интернет-аналитик Дебора Уильямсон (Debra Williamson). По ее мнению, потеря доверия не всегда означает полный отказ аудитории от сервиса.

На прошлой неделе в сети был запущен флешмоб под названием deletefacebook: пользователи удаляли свои профили в социальной сети, обеспокоенные недостаточной безопасностью своих данных. Движение поддержал глава компаний Tesla и Space X Илон Маск . Акции компании на рынке упали на 14 процентов.