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Крупнейшая в истории Facebook утечка отвернула людей от Цукерберга
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Крупнейшая в истории Facebook утечка отвернула людей от Цукерберга 

Lenta.ru 26 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Владельцы аккаунтов Facebook перестали доверять социальной сети, а некоторые считают ее угрозой демократическому обществу. Об этом свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, опубликованные информационным агентством Reuters и немецким изданием Bild.
Согласно данным исследования Reuters/Ipsos, всего 41 процент американцев продолжают в полной мере доверять Facebook в вопросе обработки данных. Прочие опрошенные сомневаются в том, что корпорация исполняет все требования законов о защите персональной информации.
Эти показатели являются самыми низкими в рейтинге доверия юзеров IT-гигантам: к примеру, 62 процента опрошенных готовы передавать свои личные данные Google Alphabet Inc, примерно столько же — корпорации Microsoft.
Результаты опросов, опубликованные Bild, заставляют задуматься о крупных репутационных потерях для компании. По данным социологов, 60 процентов респондентов считают, что социальные сети оказали отрицательное влияние на демократию.
Эксперты полагают, что говорить о глобальном исходе пользователей из соцсети пока рано. «Отказаться от такой платформы как Facebook психологически сложно, она плотно укоренилась в жизни людей», — прокомментировала ситуацию интернет-аналитик Дебора Уильямсон (Debra Williamson). По ее мнению, потеря доверия не всегда означает полный отказ аудитории от сервиса.
На прошлой неделе в сети был запущен флешмоб под названием deletefacebook: пользователи удаляли свои профили в социальной сети, обеспокоенные недостаточной безопасностью своих данных. Движение поддержал глава компаний Tesla и Space X Илон Маск. Акции компании на рынке упали на 14 процентов.
19 марта телеканал CNN сообщил об утечке данных 50 миллионов пользователей Facebook через аффилированную с соцсетью компанию Cambridge Analytica. Фирма собирала данные о пользователях с помощью приложения для опросов thisisyourdigitallife, а затем продавала массивы сторонним организациям, в том числе политическим штабам. 21 марта глава корпорации Марк Цукерберг опубликовал в сети заявление, где признал, что Facebook не оправдал доверия пользователей.
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