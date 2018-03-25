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Nike займется анализом данных миллионов клиентов. Приложение начнет показывать им подходящие кроссовки на входе в магазин
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Nike займется анализом данных миллионов клиентов. Приложение начнет показывать им подходящие кроссовки на входе в магазин 

Inc. 2 часа назад
Фото: Inc.
Фото: iStock
Nike, один из крупнейших в мире производителей спортивной одежды и обуви, собирается сосредоточиться на цифровизации. Чтобы стать ближе к потребителям, компания попытается получить данные о каждом покупателе, пишет Quartz.
О новой стратегии исполнительный директор компании Марк Паркер рассказал во время телефонной конференции с инвесторами. По словам паркера, Nike собирается стать «более персонализированным», и для этого компания постарается получить и проанализировать данные каждого из миллионов клиентов.
Для этого Nike купила Zodiac — фирму, которая специализируется на добыче и анализу данных. «Приобретение Zodiac демонстрирует нашу приверженность ускорению цифровой трансформации Nike. Мы используем все возможности аналитики, чтобы лучше обслуживать потребителей во всем мире», — сказал вице-президент Nike Адам Суссман.
Сперва Nike сосредоточиться на самых преданных клиентах — участниках программы лояльности и пользователях мобильного приложения, которые делают покупки в три раза чаще, чем посетители сайта магазина. В декабре компания запустила приложение SNKRS в Китае и получила 2 млн загрузок за первый месяц работы. После запуска в Японии приложение стало первым в топе бесплатных программ в местном AppStore.
Nike постоянно работает над улучшением приложения. Она только что добавила туда новую функцию: теперь программа узнает пользователя, когда он входит в магазин, и показывает ему специально подобранные для него товары. Клиент может найти понравившуюся обувь или одежду на полках, а также оплатить покупки онлайн, чтобы не стоять в очереди у кассы. Пока функция работает лишь в Портленде и Лос-Анджелесе, но в Nike обещают расширить ее и постоянно обновлять.
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В прошлом году Nike показала фабрику, на которой производством кроссовок занимаются роботы. Устройства созданы калифорнийским стартапом Grabit, в который компания инвестировала пять лет назад.
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