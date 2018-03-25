Цукерберг извинился за утечку данных c Facebook‍

Цукерберг извинился за утечку данных пользователей Facebook‍

"Возможно, вы слышали о приложении-опроснике, созданном сотрудником университета, из-за которого в 2014 году в Facebook произошла утечка данных миллионов людей. Это было злоупотребление доверием, и мне жаль, что мы не сделали большего. Сейчас мы предпринимаем меры, чтобы бы уверенными в том, что это снова не повторится", — говорится в тексте заявления Цукерберга, которое опубликовали британские СМИ. Глава американской компании Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями социальной сети за утечку данных.

Скандал вокруг Facebook начался после того, как стало известно, что британская компания Cambridge Analytica собрала данные 50 млн пользователей социальной сети для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Вероятно, эти данные использовались в ходе более чем 200 выборных кампаний в различных странах мира, включая США

При этом социальная сеть была в курсе этой ситуации, но не предприняла никаких мер для защиты пользовательских данных.