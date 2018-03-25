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Источник: при пожаре в ТЦ в Кемерово пропали без вести 17 человек
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Источник: при пожаре в ТЦ в Кемерово пропали без вести 17 человек 

РИА Новости 4 часа назад
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