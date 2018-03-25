Ещё
Глава Facebook разместил извинение за утечку данных пользователей в британских газетах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Facebook разместил извинение за утечку данных пользователей в британских газетах 

ТАСС 6 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
ЛОНДОН, 25 марта. /ТАСС/. Глава американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, Марк Цукерберг принес извинения за утечку личных данных миллионов пользователей, осуществленную с ведома британской компании Cambridge Analytica. Соответствующее его обращение было опубликовано в воскресных британских изданиях The Sunday Times, The Mail on Sunday, The Sunday Telegraph, Sunday Mirror, Daily Express и The Observer.
"Возможно, вы слышали о приложении-опроснике, созданном сотрудником университета, из-за которого в 2014 году в Facebook произошла утечка данных миллионов людей. Это было злоупотребление доверием, и мне жаль, что мы не сделали большего. Сейчас мы предпринимаем меры, чтобы бы уверенными в том, что это снова не повторится", — написал Цукерберг.
"Мы уже заблокировали подобные этому приложения от получения ими такого большого объема информации", — продолжил он. «Мы также изучаем каждое приложение, которое имело доступ к большим объемам данных, прежде чем мы это исправили. Мы думаем, что есть и другие [подобные приложения]. И когда мы их найдем, мы их запретим и уведомим всех пострадавших», — добавил основатель Facebook.
В ночь с пятницы на субботу в лондонской штаб-квартире Cambridge Analytica по решению суда был проведен обыск. Компанию подозревают в том, что она без разрешения собрала личные данные более чем 50 млн пользователей Facebook для того, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.
Информацию об этом изначально распространила газета The New York Times со ссылкой на бывших сотрудники компании. Как заявили представители соцсети, в 2015 году профессор психологии Кембриджского университета Александр Коган с помощью приложения, созданного им на платформе Facebook, передал Cambridge Analytica массивный объем личных данных пользователей. В том же году соцсеть заблокировала приложение и потребовала от Когана и британской компании удалить данные, однако несколько дней назад в Facebook выяснили, что не вся информация была полностью удалена, в связи с чем аккаунт Cambridge Analytica был заблокирован.
Cambridge Analytica отрицает свою причастность к неправовым действиям, но при этом 20 марта правление этой компании объявило о приостановке полномочий исполнительного главы Александера Никса с немедленным вступлением этого решения в силу.
ТАСС: последние новости
Times: "Лаборатория Касперского" раскрыла американскую программу для слежки в интернете ФСБ не рассматривает сообщения в мессенджерах как охраняемую законом тайну Опрос: большинство американцев считают, что Facebook не защищает надежно личные данные
 Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрону послали «черную метку»135
МВД и СБ Украины перешли на сторону России711
Детская шалость: возможная причина трагедии в Кемерове30
Захарова раскритиковала МИД Британии92
Украина дала ответ по российским дипломатам207
Видео
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
01:22
«Люди кричат и выбегают без одежды»: трагедия в Кемерове
Пожары ДТП
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение