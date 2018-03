Глава Facebook разместил извинение за утечку данных пользователей в британских газетах 

ЛОНДОН, 25 марта. / ТАСС /. Глава американской компании Facebook, которой принадлежит одноименная социальная сеть, Марк Цукерберг принес извинения за утечку личных данных миллионов пользователей, осуществленную с ведома британской компании Cambridge Analytica. Соответствующее его обращение было опубликовано в воскресных британских изданиях The Sunday Times, The Mail on Sunday, The Sunday Telegraph, Sunday Mirror, Daily Express и The Observer.