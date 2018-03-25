В Еврокомиссии пообещали применить жесткие меры в отношении Facebook

Представитель Еврокомиссии по вопросам юстиции Вера Юрова рассказала о жестких мерах в отношении компании Facebook в рамках скандала с похищением более 50 миллионов данных пользователей соцсети, сообщает в воскресенье Газета.ru

«Злоупотребление данными 50 миллионов пользователей Facebook абсолютно неприемлемо. Я требую от компании дополнительных разъяснений, таких как степень воздействия на европейских пользователей», — сказала Юрова.

Facebook оказался в центре скандала ранее в этом месяце. Это произошло после того, как стало известно, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 миллионов пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей.