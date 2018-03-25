Пекин, 25 марта. Китайские эксперты предупредили о резком подорожании android-смартфонов из-за передовых разработок Apple. В частности, речь идет о функции сканирования лица Face ID.
По мнению специалистов, после разработки этой функции специалистами американской компании, их примеру решили последовать и производители устройств на базе Android. Однако оказалось, что в технологию нужно вложить немалые средства, что спровоцирует и рост цен гаджетов.
Так, при средней себестоимости смартфонов в 380 долларов система сканирования лица по типу iPhone X от Apple будет обходиться в 70 долларов. Кроме того, для внедрения Face ID необходимо и специальное программное обеспечение.
Сейчас в некоторых смартфона Android есть сканер лица Face Unlock, но по техническим возможностям он, как поясняют эксперты, уступает Face ID от Apple, поскольку в своем развитии она на целых два года опережает своих Android-конкурентов.
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