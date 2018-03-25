Как быстро добавить аннотации в macOS?

В OS X Yosemite появился удобный инструмент «Разметка» для добавления аннотаций в файлы PDF и изображения. Например, можно делать пометки, добавлять текст или подсказки или даже подписывать документы. Немногие знают, но этот инструмент можно использовать и в некоторых сторонних приложениях.

Перед тем, как начать, нужно активировать функцию разметки.

Как это сделать?

Заходим в «Системные настройки».

Выбираем пункт меню «Расширения», а затем «Действия».

Осталось установить галочку напротив, чтобы включить функцию «Разметка».

Рассмотрим, как использовать это в сторонних приложениях:

Это обязательно должно быть приложение, которое работает с документами или изображениями. Например, Word, Pages, TextEdit, Pixelmator и так далее.

Теперь вы наведете указатель мыши на изображение, вы должны увидеть стрелку вниз в верхнем правом углу. Нажмите стрелку, затем выберите пункт «Разметка» во всплывающем меню.

Это также работает в приложении «Почта», например, если перед отправкой необходимо внести изменения в фото или PDF-файл. Одна из интересных особенностей этого расширения — возможность добавить свою цифровую подпись в документ, используя трекпад или камеру FaceTime. Для этого достаточно выбрать соответствующий пункт на панели редактирования.

Таким образом, можно быстро и легко делать нужные аннотации, не выходя из приложения, что позволяет значительно сократить количество действий.