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Apple исправила скандальный баг iOS 11, но только в рекламе
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Apple исправила скандальный баг iOS 11, но только в рекламе 

iPhones.ru 6 часов назад
Фото: iPhones.ru
Apple исправила скандальный баг iOS 11, но только в рекламеНа прошлой неделе Apple выпустила рекламу, в которой показала, что ждет человечество в мире, где аутентификацией правит Face ID.
Но ролик запомнился зрителям не оригинальностью сюжета или яркими спецэффектами, а попавшим в кадр багом iOS 11. Связан он с откровенно глючной анимацией сообщений, приходящих в iMessage.
Данный баг знаком пользователям актуальной версии операционки. Но вместо того, чтобы исправлять ошибку в системе, Apple решила сперва исправить ее в рекламном ролике.
Теперь вместо
Стало так  Но только в рекламе.
В реальной жизни баг никуда не делся. Браво, Apple.
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