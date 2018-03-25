Apple исправила скандальный баг iOS 11, но только в рекламе

Apple исправила скандальный баг iOS 11, но только в рекламеНа прошлой неделе Apple выпустила рекламу, в которой показала, что ждет человечество в мире, где аутентификацией правит Face ID.

Но ролик запомнился зрителям не оригинальностью сюжета или яркими спецэффектами, а попавшим в кадр багом iOS 11. Связан он с откровенно глючной анимацией сообщений, приходящих в iMessage.

Данный баг знаком пользователям актуальной версии операционки. Но вместо того, чтобы исправлять ошибку в системе, Apple решила сперва исправить ее в рекламном ролике.

Теперь вместо

Стало так Но только в рекламе.

В реальной жизни баг никуда не делся. Браво, Apple.