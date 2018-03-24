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Предпринимателя из Ленинградской области оштрафовали на 1,2 млн рублей за пиратство
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Предпринимателя из Ленинградской области оштрафовали на 1,2 млн рублей за пиратство
RT на русском
2 часа назад
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Об этом сообщает Nation News.
В небольшом магазине в
Бокситогорске
он торговал DVD с различными фильмами. Как выяснилось, продукция была пиратской.
В 2017 году сообщалось, что
Роскомнадзор
заблокировал два сайта с пиратским контентом.
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