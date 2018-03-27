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Xiaomi представила собственный игровой ноутбук
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Xiaomi представила собственный игровой ноутбук 

Ferra.ru 1 час назад
Фото: ok-gadgets.net
Китайская компания Xiaomi представила сегодня не только флагманский безрамочный смартфон Mi Mix 2S, но и свой первый игровой ноутбук под незатейливым названием Xiaomi Mi Gaming Laptop.
Ноутбук оснащается 15,6-дюймовым Full HD-дисплеем, процессорами Intel Core i7 седьмого поколения, графикой NVIDIA GeForce GTX 1060, 16 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ на твердотельном накопителе NVMe и 1 ТБ на винчестере. Такая вариация стоит порядка 14440 долларов США. Также предусмотрены версии подешевле — с процессорами Intel Core i5, графикой NVIDIA GTX 1050 Ti и 8 ГБ оперативной памяти. Цена стартует от 956 долларов США.
Ноутбук заключён в алюминиевый корпус. Толщина составляет 20,9 мм, а вес — 2,7 кг. Клавиатура имеет подсветку с поддержкой 16 млн оттенков. Предусмотрено четыре порта USB 3.0, два USB Type-C, HDMI, Ethernet и разъём для наушников.
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