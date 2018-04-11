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Фото и характеристики будущего геймерского смартфона Xiaomi Blackshark
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Фото и характеристики будущего геймерского смартфона Xiaomi Blackshark 

modlabs.net 50 минут назад
Компания Xiaomi имеет намерение представить еще один интересный смартфон. На этот раз речь идет о геймерском аппарате, который может стать аналогом модели в исполнении Razer. Новинка получила кодовое название Blackshark, несет в себе процессор Snapdragon 845 с мощной графикой Adreno 630 и 8 Гбайт оперативной памяти. Кодовое имя может быть на самом деле и настоящим названием, поскольку Xiaomi имеет компанию с названием Blackshark.
В настоящее время известно, что смартфон получит экран с разрешением 2160 х 1080 пикселей, который, по слухам, может иметь частоту развертки 120 Гц или иметь в основе матрицу OLED. Также по некоторым данным Xiaomi Blackshark может иметь подэкранный сканер отпечатка пальцев, а для комфортного игрового процесса будут предусмотрены специальные аксессуары. Как видно на фото, с тыльной стороны предусмотрена двойная камера со вспышкой.
Есть информация о том, что Xiaomi Blackshark должен быть представлен уже 13 апреля на особом мероприятии в Пекине. Вполне вероятно, что данная новинка будет продаваться и за пределами Китая. Благодаря производительной начинке аппарат найдет применение в шлемах виртуальной реальности.
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