Программы для бэкапа данных с iPhone: обман или мастхэв?

Сегодня мне в очередной раз попалась реклама приложения для бэкапа всех данных с моего iPhone. Судя по описанию, это просто идеальная программа, которая должна быть у каждого владельца Apple-гаджетов: можно подключить свой смартфон к компьютеру и буквально одним кликом сохранить все свои заметки, контакты и прочие данные.

И опять эта программа называется не iTunes, и опять в описании нет ни слова, почему я просто обязан отдать 20 долларов за возможность делать бэкапы именно с помощью этого ПО.

Почему не iTunes? Почему не iCloud?

Даже если у вас нет iMac или MacBook, скачать официальный iTunes для Windows — дело нескольких минут. Медиакомбайн от Apple может кого-то раздражать обилием настроек и менюшек, но у него есть неоспоримый плюс: ваши данные не попадут в чьи-то третьи руки.

В случае же со сторонними программами, сулящими «быстрое и лёгкое копирование всех данных с вашего iPhone на ПК», я вообще ни в чём не уверен: ведь разрешая приложению собирать и упаковывать данные со смартфона в файл, нет никакой гарантии, что эти данные не «утекут» на сторону.

Да и что такого особенного может предложить стороннее приложение, из-за чего пользователь примет решение отказаться от использования iTunes и отключит облачное резервное копирование в iCloud?

Как правило, в описании таких программ указывается, что с помощью этого «мега-простого средства» можно сохранить сообщения из мессенджеров, медиа-файлы, данные установленных приложений, контакты и настройки смартфона.

Всё это упаковывается в единый файл со своим особенным расширением и может быть восстановлено обратно на смартфон лишь с помощью этого же приложения.

Ну и что из вышеперечисленного нельзя сделать надёжными средствами от Apple?

Не знаю, как вы, а я считаю, что использование сторонних программ для бэкапа данных с iPhone похоже на рулетку: нет никакой гарантии, что тебе повезёт и твои заметки, телефонная книжка или фотографии не улетят на далёкий сервер, где кто-то будет просматривать их на предмет полезности или наличия компромата.

А ведь ещё большинство таких программ стоят денег, и не каких-то символичных пары долларов, а от 20 до 50 баксов.

Заплатить за те же функции, которыми можно воспользоваться совершенно бесплатно, запустив iTunes? Нет, спасибо.

Мораль: не ведитесь на рекламу, не устанавливайте приложения для создания резервных копий от сторонних или неизвестных разработчиков. Не давайте скомпрометировать себя.

А как вы считаете, друзья?

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