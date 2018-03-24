Google упростит оформление подписки на платные издания

Учетная запись Google отныне может использоваться не только для идентификации на веб-сайтах, но и для оформления подписок на платные онлайн-издания. Это следует из материалов официального блога поискового гиганта. Пользователи сервиса получат возможность управлять своими подписками напрямую, а также видеть материалы любимых изданий в топе поисковых запросов.

Подписка — это лучший шанс показать, насколько вы цените и доверяете тому контенту, который публикуют издания, говорит Джим Альбрехт, директор Google по продукту. Но по мере того, как количество купленных абонементов растет, управление ими становится все сложнее и сложнее. Новая инициатива Google позволит с комфортом взаимодействовать со всеми подписками, что у вас есть.

Сервис Subscribe with Google является чрезвычайно полезным и удобным инструментом не только для пользователей, но и для издателей. Пользователям, оформившим подписку при помощи учетной записи Google, в поисковых запросах на первых местах будут выдаваться статьи тех изданий, на которые они подписаны. Ожидается, что такой способ продвижения контента вскоре сможет привлечь новые ресурсы.

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