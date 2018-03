Google упростит оформление подписки на платные издания 

Подписка — это лучший шанс показать, насколько вы цените и доверяете тому контенту, который публикуют издания, говорит Джим Альбрехт, директор Google по продукту. Но по мере того, как количество купленных абонементов растет, управление ими становится все сложнее и сложнее. Новая инициатива Google позволит с комфортом взаимодействовать со всеми подписками, что у вас есть.

Сервис Subscribe with Google является чрезвычайно полезным и удобным инструментом не только для пользователей, но и для издателей. Пользователям, оформившим подписку при помощи учетной записи Google, в поисковых запросах на первых местах будут выдаваться статьи тех изданий, на которые они подписаны. Ожидается, что такой способ продвижения контента вскоре сможет привлечь новые ресурсы.

На данный момент стремление Google к созданию единого хаба управления подписками поддержали такие издания, как The New York Times Financial Times , La Figaro и десятки других. Первоначально воспользоваться преимуществами подписного сервиса Google смогут только жители Северной и Южной Америки и некоторых стран Европы. Когда продукт доберется до России , пока неизвестно.