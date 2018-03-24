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Google упростит оформление подписки на платные издания
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Google упростит оформление подписки на платные издания 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Учетная запись Google отныне может использоваться не только для идентификации на веб-сайтах, но и для оформления подписок на платные онлайн-издания. Это следует из материалов официального блога поискового гиганта. Пользователи сервиса получат возможность управлять своими подписками напрямую, а также видеть материалы любимых изданий в топе поисковых запросов.
Подписка — это лучший шанс показать, насколько вы цените и доверяете тому контенту, который публикуют издания, говорит Джим Альбрехт, директор Google по продукту. Но по мере того, как количество купленных абонементов растет, управление ими становится все сложнее и сложнее. Новая инициатива Google позволит с комфортом взаимодействовать со всеми подписками, что у вас есть.
Сервис Subscribe with Google является чрезвычайно полезным и удобным инструментом не только для пользователей, но и для издателей. Пользователям, оформившим подписку при помощи учетной записи Google, в поисковых запросах на первых местах будут выдаваться статьи тех изданий, на которые они подписаны. Ожидается, что такой способ продвижения контента вскоре сможет привлечь новые ресурсы.
На данный момент стремление Google к созданию единого хаба управления подписками поддержали такие издания, как The New York Times, Washington Post, Financial Times, La Figaro и десятки других. Первоначально воспользоваться преимуществами подписного сервиса Google смогут только жители Северной и Южной Америки и некоторых стран Европы. Когда продукт доберется до России, пока неизвестно.
Приглашаем обсудить эту новость в наш Telegram-чат.
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