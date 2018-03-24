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В Google Play останутся приложения только честных разработчиков
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В Google Play останутся приложения только честных разработчиков 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
Вылеты приложений случаются на всех устройствах вне зависимости от платформы, однако принято считать, что из-за обилия переменных, которые следует учесть разработчикам, на Android это происходит чаще. Чтобы узнать причины таких вылетов создатели ПО собирают отчеты, которые, по мнению Google, могут нарушать конфиденциальность пользователей.
Несмотря на то что отчеты о сбоях в работе приложений, как правило, не содержат личной информации, Google требует от разработчиков раскрывать пользователям, какие данные фигурируют в отчетах. Это должно дать пользователям чувство защищенности сведений о своей частной жизни.
«Ваше приложение собирает данные пользователей при помощи отчетов о причинах сбоя и должно соответствовать правилам Google о раскрытии информации. Во избежание удаления из Google Play вам необходимо добавить [в приложение] уведомление об информации, содержащейся в отчетах, и запрос разрешения на ее предоставление», — письмо с таким содержанием получили некоторые разработчики.
Весьма странно, что Google вдруг пересмотрела свои же правила публикации контента в Google Play. Возможно, этому предшествовала серия жалоб на несанкционированный сбор данных, которые, по мнению пользователей, следует хранить вдали от разработчиков. Будем надеяться, что новое требование Google пойдет приложениям из официального каталога только на пользу.
Обсудить новую инициативу Google можно в нашем Telegram-чате.
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