Samsung Galaxy Note 9 может дебютировать в начале августа

Компания Samsung Electronics может представить свой следующий флагманский смартфон Galaxy Note уже в начале августа. На это указывают появившиеся в сети файлы прошивки для Galaxy Note 9, уже находящейся в разработке.

Смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Он может стать первым смартфоном Samsung с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев.