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Samsung Galaxy Note 9 может дебютировать в начале августа
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Samsung Galaxy Note 9 может дебютировать в начале августа 

Ferra.ru 14 часов назад
Компания Samsung Electronics может представить свой следующий флагманский смартфон Galaxy Note уже в начале августа. На это указывают появившиеся в сети файлы прошивки для Galaxy Note 9, уже находящейся в разработке.
Смартфон Galaxy Note 9 с кодовым названием Crown должен получить экран Infinity Display 2.0, как у флагманских Galaxy S9 и Galaxy S9+. Он сохранит диагональ 6,3 дюйма, технологию экрана S-AMOLED и соотношение сторон 18,5:9. Он может стать первым смартфоном Samsung с интегрированным в экран сканером отпечатков пальцев.
Аппаратной основой станут процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845. Как и предшественник, Galaxy Note 9 выйдет в вариантах с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 129 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Также ожидается улучшенная двойная основная камера.
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