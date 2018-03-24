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Apple может ничего не показать 27 марта
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Apple может ничего не показать 27 марта 

iPhones.ru 1 час назад
Фото: iPhones.ru
Apple может ничего не показать 27 мартаВсе мы ждём весеннюю презентацию Apple 27-го марта, но оправданно ли? Компания сообщила, что эта презентация сосредоточена на образовательной сфере.
Она будет проходить в стенах одного из чикагских колледжей. Нетрадиционное место для демонстрации новых продуктов.
Сегодня компания обновила приложение для трансляции мероприятий Apple Event для Apple TV. Не ждите мировой трансляции.
Купертиновцы покажут лишь запись мероприятия, что наводит на мысли о том, что компания не планирует показать новые устройства этой весной. Скорее всего, ждать нечего.
Но если Apple всё-таки решит продемонстрировать новые устройства на этом мероприятии, мы вам об этом обязательно расскажем.
На iPhones.ru будет текстовая трансляция с фотографиями новых устройств и подробным описанием. Будет интересно!
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